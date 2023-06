Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Erstmeldung: mehrere Schüler nach Unfall im Chemieunterricht mit Atemwegsreizungen in ärztlicher Behandlung

Schwerin (ots)

Am heutigen Tage um 13.38 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass es in einer Schule in der Bergstraße in Schwerin zum Austritt einer reizenden Substanz im Chemieunterricht gekommen sei. Mehrere Schüler befinden sich daher nun mit Atemwegsreizungen in medizinischer Betreuung. Zu schweren Verletzungen ist es ersten Erkenntnissen nach nach nicht gekommen.

Der Einsatz von Feuerwehr und Polizei dauert gegenwärtig an.

