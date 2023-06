Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Zwei Personen bei Fahrradunfällen verletzt

Schwerin (ots)

Am gestrigen Tag wurden in Schwerin zwei Personen bei Unfällen mit Fahrrädern verletzt: Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 36-jähriger Schweriner ein 4-jähriges Kind mit ivorischer Staatsangehörigkeit auf dem Gehweg entlang der Graf-Schack-Allee an. Das Kind erlitt leichte Verletzungen und wurde in Begleitung der anwesenden Mutter vorsorglich ins Klinikum gebracht. Auch der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen; ärztliche Soforthilfe war jedoch nicht vonnöten. Ein weiterer Unfall ereignete sich am Abend: Gegen 19.05 Uhr stieß ein 26-jähriger Radfahrer auf dem Geh- und Radweg entlang der Knaudtstraße gegen das geschobene Rad einer 47-jährigen Frau und stürzte. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Klinikum gebracht, die 47-jährige Fußgängerin blieb unverletzt. Beide Beteiligte verfügen hier über die deutsche Staatsangehörigkeit. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat in beiden Fällen die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell