Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Mehrere Fahrzeuge in Schwerin aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Unbekannte haben in der Nacht vom 11.6. zum 12.6. auf dem Großen Dreesch in Schwerin insgesamt vier abgestellte Kraftfahrzeuge aufgebrochen und durchwühlt. Die Fahrzeuge, darunter drei Pkw sowie ein Lkw, waren in der Anne-Frank-Straße sowie in der Friedrich-Engels-Straße abgestellt. Gegenwärtig ist noch unbekannt, was im Einzelnen aus den Wagen entwendet wurde.

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen: Wer im Bereich des Großen Dreesches in der Nacht zum 12.6. verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu den unbekannten Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 o. über die Onlinewache mit der Schweriner Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell