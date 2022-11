Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 52-Jähriger wegen Steuerhinterziehung gesucht - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dortmund (ots)

Freitagnachmittag (25. November) kontrollierten Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen einen einreisenden Mann aus Polen. Der Mann wurde von einer Staatsanwaltschaft gesucht.

Gegen 15 Uhr wurde ein polnischer Staatsbürger bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Kattowitz vorstellig. Dabei stellten die Bundespolizisten fest, dass der 52-Jährige gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaft Cottbus hatte den Mann zur Fahndung ausgeschrieben.

Das Amtsgericht Cottbus hatte den Mann bereits im Jahre 2019 wegen Steuerhinterziehung zu 30 Tagessätzen verurteilt. Da der Mann die geforderte Geldstrafe in Höhe von fast 1500 Euro nicht gezahlt hatte, ist er zur Fahndung ausgeschrieben worden. Um der Freiheitsstrafe von 29 Tagen zu entgehen, zahlte der Verurteilte noch am Flughafen die geforderte Summe und konnte somit einem Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt abwenden.

