Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Weihnachtsmarktdieb in Bonn überführt! Bundespolizei kann Täter mittels Handyortung stellen

Bonn (ots)

Gestern (24.11.) stellten ein Beamter und eine Beamtin der Bundespolizei in Bonn einen Dieb, welcher zuvor eine junge Frau auf dem Weihnachtsmarkt bestohlen hatte. Die Eigentümerin konnte mittels Handyortung zur Überführung des Täters beitragen.

Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr stellte eine 17-jährige Bonnerin Anzeige bei der Bundespolizei am Bonner Hauptbahnhof. Grund: Ihr Smartphone wurde auf dem Weihnachtsmarkt nahe des Friedensplatzes entwendet. Bei der Anzeigenaufgabe teilte sie dem Beamten und der Beamtin mit, dass sie ihr Handy nahe der S-Bahnhaltestelle "Stadthaus Bonn" mit einer App orten kann. Die Streife verlegte zusammen mit der jungen Frau an die Örtlichkeit und benachrichtige zusätzlich die zuständige Landespolizei in Bonn. Vor Ort trafen die Kräfte tatsächlich auf einen 26-jährigen Marokkaner, welcher auf das Smartphone angesprochen, dieses auch aushändigte. Eine anschließende Überprüfung seiner Personalien brachte zutage, dass er bereits wegen Eigentumsdelikten bekannt ist. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Diebstahls gegen den 26-Jährigen ein und übergab den Sachverhalt an die zuständige Polizei Bonn. Die Eigentümerin des Smartphones konnte dieses wieder entgegennehmen.

