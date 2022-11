Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei ermittelt nach Angriff auf Zugbegleiter

Bochum (ots)

Samstagmittag (26. November) sollen zwei unbekannte Männer einen Bahnmitarbeiter nach einer Fahrkartenkontrolle attackiert haben. Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Gegen 12:30 Uhr soll der 40-Jährige unter Anderem zwei Männer nach Fahrkarten kontrolliert haben. Die Tatverdächtigen waren in der RE 11 von Hamm in Richtung Düsseldorf unterwegs, als der Bahnmitarbeiter sie ansprach. Die bisher Unbekannten konnten jedoch kein gültiges Ticket vorweisen und versuchten sich dem Kontrolleur zu entziehen. Als dieser ankündigte die Polizei zu alarmieren und einen der Beschuldigten festhielt, soll dieser ihn mit dem Ellenbogen gegen den Hals geschlagen haben. Auch der andere Beschuldigte soll auf den 40-Jährigen eingeschlagen haben. Anschließend seien sie beim Halt im Bochumer Hauptbahnhof in unbekannte Richtung geflüchtet. Alarmierte Bundespolizisten fahndeten nach den Angreifern, konnten diesen aber nicht habhaft werden.

Sie befragten anschließend zeugen und werteten Bilder aus den Überwachungskameras aus. Anschließend leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell