Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Kriminalkommissariat Schwerin klärt Raubdelikt auf: Tatverdächtiger in Haft

Schwerin (ots)

Nachdem es am 31. Mai in Schwerin zu einem Raubdelikt gekommen war, konnte das Kriminalkommissariat Schwerin nun einen Tatverdächtigen ermitteln, der sich mittlerweile in Haft befindet. Zu den Hintergründen:

Am späten Abend des 31. Mai wurde in Schwerin ein 40-jähriger Mann Opfer einer Raubstraftat. Der Geschädigte stieg gegen 23.00 Uhr gemeinsam mit einem zunächst unbekannten Mann in Schwerin-Krebsförden aus der Straßenbahn und geriet mit diesem in Streit. Im weiteren Verlauf griff der Unbekannte sein Opfer schwer körperlich an und beraubte es, indem er ihm eine Tasche mit persönlichen Gegenständen wegnahm.

Der Tatverdächtige flüchtete und ließ den Beraubten schwer verletzt zurück. Der Geschädigte musste mit seinen Verletzungen ins Klinikum gebracht und am Folgetag notoperiert werden. Er befindet sich nach wie vor in der Klinik, Lebensgefahr besteht nicht.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnte vom Kriminalkommissariat Schwerin ein 22-jähriger Schweriner unter dringendem Tatverdacht am 10.6. festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Schwerin nunmehr Haftbefehl erlassen und den Vollzug angeordnet. Der Mann wurde zwischenzeitlich in eine JVA gebracht.

Es handelt sich bei beiden Personen um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell