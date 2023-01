Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mehrere Einbrüche am Wochenende

Ratzeburg (ots)

23. Januar 2023 | Kreis Stormarn - 19.-21.01.2023 - Ahrensburg / Ammersbek

Die Kriminalpolizei Ahrensburg sucht nach mehreren Wohnungseinbrüchen am Wochenende nach Zeugen.

In Ahrensburg kam es zu drei Einbrüchen. Im Zeitraum vom 19.01.2023, 14.00 Uhr bis zum 21.01.2023, 15.25 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Fritz-Reuter-Straße ein. Angaben zum Stehlgut können hier noch nicht gemacht werden.

Am Freitag (20.01.2023) zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über ein geöffnetes Fenster Zugang zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Neuen Teich". Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Schmuck.

Bei einem Einbruch am Samstagabend, gegen 20.55 Uhr in der Straße "Zum Erlenhof" trafen die Bewohner einer Doppelhaushälfte bei ihrer Rückkehr noch auf einen Unbekannten in ihren Räumlichkeiten, der unmittelbar flüchtete. Über die gewaltsam geöffnete Terrassentür gelangte der Täter zunächst in die Wohnräume und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Angaben zum Stehlgut können noch nicht gemacht werden. Der Flüchtige, vermutlich mit einem Oberlippenbart, soll eine dunkle Mütze sowie einen dunklen Schal oder Maske vor dem Mund getragen haben.

In der Straße "Brennerkoppel" in Ammersbek brachen Unbekannte am Freitag (20.01.2023) zwischen 18.00 Uhr und 21.55 Uhr in eine Doppelhaushälfte ein und durchsuchten das Haus. Sie öffneten gewaltsam die Terrassentür, um in die Räumlichkeiten zu gelangen.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg sucht Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04102/809-0 entgegen.

