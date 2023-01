Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Tankstelleneinbrüche mit Gullideckel - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (04.01. - 05.01.) wurde in zwei Tankstellen im Stadtgebiet Gütersloh eingebrochen. Ob es Tatzusammenhänge gibt, prüfen derzeitig die Kriminalbeamten der Polizei Gütersloh.

Zunächst wurde der Polizei ein Einbruch in einen Tankstelleshop am Ortsausgang der Berliner Straße/ B 61 Richtung Bielefeld gemeldet. Durch das Überwachungssystem konnte der Tatzeitraum auf 03.00 Uhr eingegrenzt werden. Ein bislang unbekannter Täter warf mit einem Gullideckel die Scheibe einer rückwärtigen Tür ein und durchsuchte anschließend den Verkaufsraum. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden. Der von den Kameras aufgezeichnete Tatverdächtige war mit einer hellen Jacke und hellen Schuhen bekleidet.

Ein weiterer Tankstelleneinbruch wurde durch unbekannte Täter im Tatzeitraum von Mittwochabend 21.15 Uhr bis Donnerstagmorgen 06.20 Uhr verübt. Diesmal war eine Tankstelle an der Kreuzung Berliner Straße/ Kaiserstraße Ziel der Einbrecher. Abermals mit dem Wurf eines Gullideckels verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt. Durch die zerstörte Eingangstür gelangten die Diebe in der Folge in den Verkaufsraum und haben nach derzeitigen Erkenntnissen eine bisher unbekannte Menge Zigaretten gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Beobachtungen an den Tatorten oder in deren Umgebung machen können? Wer kann weitere Hinweise auf den beschriebenen Täter geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

