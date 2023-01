Polizei Gütersloh

POL-GT: Falsche Polizeibeamte - Betrüger erbeuten in zwei Fällen Geld von arglosen Menschen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel/ Halle (West.)/ Bielefeld (FK) - Eine 75-jährige Frau aus Harsewinkel wurde am Dienstagabend (03.01., 20.45 Uhr) von einer Betrügerin angerufen. Die Dame gab sich am Telefon als Polizeibeamtin aus. Der Seniorin wurde von einem bevorstehenden Einbruch in ihr Wohnhaus berichtet. Anschließend sollte die Dame innerhalb des Gesprächs die 110 wählen. Dort wurde sie angewiesen Bargeld abzuheben, um es in Sicherheit zu bringen. Zudem solle sie auf weitere Anrufe zu warten. Diese kamen am Mittwochmorgen (04.01., ab 08.50 Uhr). Im Zuge der Telefonate wurde der 75-Jährigen gesagt, dass sie das zwischenzeitlich von der Bank abgehobene Bargeld an einer Bushaltestelle an der Herforder Straße in Bielefeld deponieren soll. Dort legte sie den vierstelligen Bargeldbetrag zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr ab.

Am Mittwochnachmittag (04.01., 14.00 Uhr) wurde ein älteres Ehepaar in Halle (Westf.) von Betrügern angerufen. Diese berichteten nicht nur von bevorstehenden Einbrüchen, sondern warnten die Eheleute vor Bankmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welche bewusst Falschgeld in Umlauf bringen würden. Um ihr Erspartes zu sichern, sollten sie das Geld abheben und es der angeblichen Polizei übergeben. So können sie helfen, die Geldfälscher dingfest zu machen. Mit dem angehobenen Geld im Gepäck, wurden die Geschädigten nach Bielefeld-Brackwede gelotst. Dort legten sie den vierstelligen Bargeldbetrag an der Hauptstraße in einem Mülleimer ab. So wiesen Sie die Betrüger am Telefon an.

Die Polizei warnt! Die Täter handeln sehr beharrlich und tun alles, um das Vertrauen ihrer Opfer zu erlangen. Wie dargestellt, verbinden sie sogar zu der angeblichen Polizeileitstelle und warnen die Opfer vor kriminellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geldinstitute. Niemals wird die Polizei am Telefon Angaben über Bargeld oder verfügbare Wertgegenstände fordern. In keinem Fall wird die echte Polizei Sie über Stunden telefonisch bedrängen und Sie zum Helfer in einem Ermittlungsverfahren machen.

Beenden Sie diese Telefonate sofort. Legen Sie sicher auf und informieren Sie im Zweifel die echte Polizei unter einer Ihnen bekannten Telefonnummer.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell