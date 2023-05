LPI-J: Vandalismus am Rathaus

Jena (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 27.04.23 zu Freitag, 28.04.2023 kam es in Neulobeda zur Sachbeschädigung an abgestellten Fahrzeugen. Durch den oder die unbekannten Täter wurden in der Hans-Berger-Straße die Scheibe der Fahrertür und in der Fritz-Ritter-Straße die Scheibe der Beifahrertür gewaltsam entglast. An beiden Mazda CX-5 entstand Sachschaden im Wert von 500,00 Euro. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen wurde nichts aus den Fahrzeugen entwendet. ...

