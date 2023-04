LPI-J: Körperlicher Übergriff im Stadtzentrum

Weimar (ots) - Am Freitagnachmittag befuhr eine 56-jährige Fahrzeugführerin die Blankenhainer Straße in Bad Berka in Richtung Parkplatz Bleichstraße. An der Einmündung zum Parkplatz wollte sie nach links abbiegen, jedoch fuhr sie geradeaus in zwei geparkte Pkw und beschädigte deren Frontbereich. In ihrem eigenen Pkw lösten die Airbags aus. Sie selbst blieb unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand ein ...

