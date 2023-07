Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab (05.07.2023)

(St. Georgen im Schwarzwald, Lkr. SBK) (ots)

Zwei Verletzte und Totalschaden in Höhe von über 5.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, gegen 15.45 Uhr auf der Kreisstraße 5725 zwischen Peterzell und Langenschiltach ereignet hat. Eine 35-jährige Autofahrerin kam auf Höhe "Kaltenbronn 6" nach rechts von der Fahrbahn ab, in der Folge überschlug sich das Auto mehrere Male und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Durch Zeugen konnte die Fahrerin sowie ihr 11-jähriger Beifahrer befreit werden. Beide kamen mit einem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen barg das total beschädigte Auto.

