POL-HAM: Trickdiebe stehlen Tasche von Rückbank eines Autos

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte Diebe haben mit einem Trick am Freitagnachmittag, 9. Juni, an der Ostenallee die Tasche eines 80-Jährigen gestohlen.

Der Hammer stieg gegen 17.30 Uhr in sein Auto und wollte gerade losfahren, als ein Mann plötzlich an die Fensterscheibe der Beifahrerseite klopfte. Der Unbekannte sprach den Senior an und fragte nach einem Schluck Wasser. Der 80-Jährige verneinte die Frage und fuhr davon. Später am Tag bemerkte der 80-Jährige dann den Diebstahl seiner Tasche, die auf der Rückbank seines Autos lag.

An der Agnesstraße wurde in einem Garten noch am selben Tag durch einen Zeugen ein Teil des Diebesgutes aufgefunden.

Der Unbekannte, der den Senior ansprach, hat eine hagere Statur und braune, gewellte, kurze Haare. Er sprach akzentfrei deutsch. Ob eine zweite Person an dem Trickdiebstahl beteiligt war, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise zu dem Diebstahl sowie zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

