Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Grömitz

Gartenlaube durch Schadenfeuer zerstört

Lübeck (ots)

Am Dienstagabend (06.06.2023) brannte auf einem Campingplatz in Lenste eine Gartenlaube vollständig nieder. Ursächlich hierfür dürfte die vorherige Nutzung eines Ofens gewesen sein. Die Kriminalpolizei in Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 21:00 Uhr des Abends wurde der Feuerwehr auf einem Campingplatz im Mittelweg in Lenste eine brennende Gartenlaube gemeldet. Auch die Polizei wurde hinzugerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 42-Jährige Bewohner der Gartenlaube Besuch von einem befreundeten Pärchen (33 und 35 Jahre). Während der Ostholsteiner sich zum Einkaufen begab, blieben die 35-Jährige und ihr jüngerer Freund in dem Gartenhaus.

Der Mann nahm sodann kurzzeitig einen Ofen in der Laube in Betrieb, ließ das Feuer nach eigenen Angaben aber wieder erlöschen. Anschließend begab er sich mit seiner Freundin in die Waschräume. Als die beiden zurückkehrten, entdeckten sie eine Rauchentwicklung aus dem Haus. Platznachbarn alarmierten daraufhin die Feuerwehr, die zwar schnell mit den Löscharbeiten begann, jedoch ein komplettes Abbrennen des Gartenhauses nicht mehr verhindern konnte.

Bei dem Gartenhaus handelte es sich um den Hauptwohnsitz des 42-jährigen Ostholsteiners. Der Sachschaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Der Parzelleninhaber und seine Freunde werden kurzfristig bei einem Bekannten des jetzt Wohnungslosen unterkommen. Die Kriminalpolizei in Neustadt/Holstein hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell