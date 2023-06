Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Genin/ Gemeinsame Verkehrskontrolle

Lübeck (ots)

Beamte des 4. Polizeirevier Lübecks und des Zollhauptamtes Kiel kontrollierten am heutigen Dienstagmorgen (06.06.) in der Stecknitzstraße für zwei Stunden die dort entlangfahrenden Verkehrsteilnehmer. Die Beamten legten ihr Augenmerk auf die Überwachung der Gurtpflicht und der verbotenen Handynutzung. Lübecker Zollbeamte des Hauptzollamtes mit Sitz in Kiel unterstützen und kontrollierten ebenfalls bei dieser Gelegenheit im Rahmen ihrer Zuständigkeiten.

So wurden acht Verstöße festgestellt, bei denen der Gurt nicht angelegt war und weitere acht Verkehrsteilnehmer nutzten verbotener Weise ihr Handy während der Fahrt.

Bei einem 21-jährigem Lübecker stellten die Zöllner ein verbotenes Einhandmesser fest. Dieses wurde sichergestellt und von den Polizeibeamten wird ein Ermittlungsverfahren einleitet.

In einem Mercedes Benz ML fuhr ein 36-jähriger Lübecker in die Kontrolle hinein. Bei ihm konnten die Beamten nach einem positiven Test auf Betäubungsmittelgebrauch ihren Verdacht erhärten. Hier wurde eine Blutprobe angeordnet. Vom Zoll konnte der Wagen mit Spezialgerät nach Drogen abgesucht werden. Die Suche verlief ohne Funde.

Zuletzt muss sich ein 41-jähriger Lübeck in einem Ermittlungsverfahren für seine Fahrt ohne erforderliche Fahrerlaubnis rechtfertigen.

Fehlende Papiere und Ausrüstungsgegenstände müssen innerhalb der nächsten Tage vorgezeigt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell