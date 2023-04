Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte treiben ihr Unwesen in Alfeld

Hildesheim (ots)

ALFELD (prü). In den späten Abendstunden des 25.04.2023 ist es in der Göttinger Straße, in 31061 Alfeld, zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen.

Bisher unbekannte Täter trieben am Sonntagabend, gegen 23:30 Uhr, in der Göttinger Straße in Alfeld ihr Unwesen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden eine Eingangspforte sowie das Schild eines dort ansässigen Spielwarengeschäfts beschädigt.

Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu den Ereignissen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld unter der Rufnummer 05181 91160 zu melden.

