Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Busfahrer kommt dreimal nacheinander von Fahrbahn ab.

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE (sev)

Ein 33 Jahre alter Busfahrer hat es geschafft, innerhalb von eineinhalb Stunden dreimal von der Fahrbahn abzukommen. Zuerst touchierte er in Graste die Umrandung einer Verkehrsinsel, kurz darauf blieb er beim Wenden auf einem Acker stecken. Nachdem der Bus von einem Traktor herausgezogen wurde, setzte er seine Fahrt in Richtung Lamspringe fort. Am Ortseingang hat der Fahrer eigenen Angaben zufolge Gas und Bremse verwechselt, was dazu führte, dass der Bus erneut neben der Straße auf einem Acker geparkt wurde.

Im Anschluss an die Unfallaufnahme erschien der Chef des Fahrers und kümmerte sich um den Verbleib des Busses

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell