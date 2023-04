POL-HI: Auseinandersetzung in der Innenstadt - Polizei sucht Opfer von Körperverletzung

Hildesheim (ots) - ALFELD (prü). Am 25.04.2023, um 12.15 Uhr, ist es in der Hildesheimer Straße, in 31061 Alfeld, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Beim Vorbeifahren streifte ein weißer Lkw einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und entfernte sich vom Unfallort. Beim geparkten Auto ist es zu einem Sachschaden am linken Außenspiegel gekommen. Zeugen, die ...

