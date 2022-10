Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Einbrüche in Geschäftsräume

Warendorf (ots)

Am Freitag, 7.10.2022 brachen Unbekannte zwischen Mitternacht und 9.00 Uhr in einen Imbiss an der Wallpromenade in Warendorf ein. Der oder die Täter stahlen hier Bargeld.

Gegen 1.30 Uhr gab es einen weiteren versuchten Einbruch in ein Geschäft für Raumbedarf am August-Wessing-Damm. Hier gelangten die Täter offensichtlich nicht in das Gebäude.

Wer hat in der Nacht verdächtige Personen im Bereich der Tatorte beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell