Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld-Verkehrssicherheitswoche: Überhöhte Geschwindigkeit

Hildesheim (ots)

ALFELD(cm). In der Alfelder Straße Ziegelmasch wurde durch den Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Hildesheim und den Bauhof der Stadt Alfeld eine Geschwindigkeitsmesstafel aufgehängt. Diese soll in den nächsten fünf bis sechs Wochen die Geschwindigkeit des Fahrzeugverkehrs positiv beeinflussen. Die Stelle wurde ausgewählt, weil insbesondere Kinder und Jugendliche die dort befindlichen Sportanlagen besuchen. Diese Altersgruppe gilt es besonders zu schützen, da diese teilweise die Gefahren des Straßenverkehrs, somit auch die gefahrenen Geschwindigkeiten, noch nicht richtig einschätzen können. Die gemessenen Geschwindigkeiten können im Anschluss ausgewertet werden. Am 24.04. und 25.04.2023 wurden im Bereich des PK Alfeld an unterschiedlichen Stellen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierbei unterstützte die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Hildesheim mit einer automatisierten Messanlage, welche auf der Bundesstraße 3 im Bereich Alfeld aufgestellt wurde. Im Rahmen dieser Messung konnten 52 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Das schnellste Fahrzeug wurde bei erlaubten 70km/h mit 105km/h gemessen. Im Rahmen von Lasermessungen, an unterschiedlichen Messstellen, wurden weitere 42 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit festgestellt. Bei diesen Messungen fielen zwei Personenkraftwagen besonders auf, welche in den Ortschaften Gerzen und Wispenstein bei erlaubten 50km/h mit 91km/h geführt worden. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

