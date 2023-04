Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hund angefahren und schwer verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Dienstagnachmittag (25.04.2023) wurde bei der Polizei ein Verkehrsunfall angezeigt, der sich am Vortag, gegen 18:25 Uhr, in der Ostendallee ereignet haben soll. Dabei wurde ein Hund von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Der Fahrer oder die Fahrerin hat sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Bei dem Tier handelt es sich um einen Windhund. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen lief dieser zur Unfallzeit frei in der Ostendallee herum, als er von einem vorbeifahrenden weißen Pkw erfasst wurde und regungslos am Straßenrand liegenblieb. Der Fahrer oder die Fahrerin hielt anschließend kurz an, setzte die Fahrt aber gleich wieder fort.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell