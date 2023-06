Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Oldenburg in Holstein

Zeugen nach Unfall mit Motocross-Maschine in Baustelle gesucht

Lübeck (ots)

Am Samstag (03.06.2023) kam es in der Burgtorstraße in Oldenburg i.H. zu einem Unfall im Baustellenbereich. Der Fahrer einer Motocross-Maschine fuhr trotz Rotlicht in die Baustelle hinein, stürzte am Ende und stieß gegen einen wartenden PKW. Der Motorradfahrer flüchtete unerkannt - die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Kurz vor 13:30 Uhr des frühen Samstagnachmittags befuhr ein bislang unbekannter Mann mit seinem Motorrad (eine weiße Cross-Maschine) die Burgtorstraße in Oldenburg stadtauswärts in Richtung Krößer Chaussee. Auf Höhe einer dortigen Tankstelle ist eine Baustelle eingerichtet. Der Verkehr wird einspurig per Ampelregelung an dieser vorbeigeführt.

Trotz Rotlichts und einem bereits wartenden Fahrzeug fuhr der Motorradfahrer mit seiner Maschine in den gesperrten Baustellenbereich hinein. Am Ende der Baustelle wollte der Unbekannte die Absperrung wieder verlassen. Dabei stieß er mit einer Bake zusammen und kam zu Fall. Durch den Sturz kollidierte er mit einem in der Gegenrichtung wartenden VW Golf. Der Biker setzte sich unbekümmert wieder auf sein Krad und fuhr in Richtung Kröss/Altgalendorf davon.

Außer, dass der Mann einen weißen Helm und eine helle Jacke getragen haben soll, liegt keine weitere Beschreibung vor. Der Flüchtige dürfte sich selbst an der Schulter verletzt haben. Auch könnte sein Motorrad linksseitig Beschädigungen davongetragen haben. Der Sachschaden am Golf wird auf 1.300 Euro geschätzt. Die 56-jährige Fahrerin wurde nicht verletzt.

Wer Hinweise auf die weiße Cross-Maschine, den Fahrer oder den Verbleib beider geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04361 - 10550 oder per Email unter oldenburg.pst@polizei.landsh.de bei der Polizeistation Oldenburg in Holstein zu melden.

