POL-HL: OH-Malente // Zwei verletzte Personen nach Frontalzusammenstoß zwischen Motorrad und PKW

Lübeck (ots) - Kurz nach Mitternacht kam es am Freitagmorgen zu einem Feuer in einem Schuppen eines Fahrradhändlers in Burger Süderstraße. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohn- und Geschäftshäuser konnte durch die örtliche Feuerwehr verhindert werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand Sachschaden in 5-stelliger Höhe. In der Nacht ...

