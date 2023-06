Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Neustadt i.H.

Autofahrer nach Unfall in Neustadt gesucht

Lübeck (ots)

Bereits am Himmelfahrtstag (18.05.2023) kam es in Neustadt zum Sturz eines Radfahrers, der dabei leicht verletzt wurde. Vorausgegangen war ein Fahrfehler eines schwarzen Kleinwagens, der beim Abbiegen offenbar den Vorrang des Radfahrers missachtete. Die Polizei in Neustadt sucht nun nach dem Autofahrer und weiteren Zeugen.

Gegen 15:30 Uhr des Donnerstagnachmittags fuhr ein 51-Jähriger aus dem Landkreis Helmstedt (Niedersachsen) mit seinem Mountainbike auf dem Radweg entlang des Sandberger Wegs in Neustadt in Richtung Pelzerhaken. Neben ihm fuhr auf der Straße ein schwarzer Kleinwagen, der nach rechts in die Straße Am Kiebitzberg abbiegen wollte.

Weil der Autofahrer seine Geschwindigkeit verringerte, war der Radfahrer davon ausgegangen, dass er anhalten würde. Das tat er jedoch nicht und fuhr vor dem Radfahrer über den Überweg. Der Niedersachse musste daraufhin stark bremsen. Er konnte zwar nach links ausweichen und einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge verhindern, stürzte jedoch infolgedessen.

Hierbei zog sich der 51-Jährige diverse kleine Verletzungen zu, die ärztlich behandelt werden mussten. Der Autofahrer fuhr indes unbekümmert weiter. Eine Beschreibung zu dem Fahrer in dem schwarzen Kleinwagen (Größe VW Polo oder Golf) konnte der Radfahrer nicht abgeben. Er konnte allerdings eine Beifahrerin erkennen. Sie beschrieb er als etwa 50 Jahre alt, mit blonden Haaren und eine Sonnenbrille tragend. Kurz vor dem Unfall soll sich die Dame schreckhaft die Hände vor das Gesicht gehalten haben.

Die Polizei in Neustadt i.H. hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Wer Hinweise auf den Kleinwagen, den Fahrzeugführer oder dessen Verbleib geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier in Neustadt/Holstein unter der Rufnummer 04561-6150 oder per Email unter neustadt.pr@polizei.landsh.de zu melden. Insbesondere auch die Ersthelfer am Unfallort sind aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell