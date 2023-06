Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Fehmarn OT Burg // Brand eines Fahrradlagers in Burg auf Fehmarn

Lübeck (ots)

Kurz nach Mitternacht kam es am Freitagmorgen zu einem Feuer in einem Schuppen eines Fahrradhändlers in Burger Süderstraße. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohn- und Geschäftshäuser konnte durch die örtliche Feuerwehr verhindert werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand Sachschaden in 5-stelliger Höhe.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (01./02.06.) wurden die Rettungsleitstelle und die Polizei gegen 00.05 Uhr über ein Feuer in der Burger Innenstadt verständigt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren Flammen und Funkenflug sowie eine starke Rauchentwicklung an einem Holzschuppen, welcher als Lager der dortigen Fahrradwerkstatt genutzt wurde, deutlich sichtbar. Die Flammen schlugen bereits aus dem Dach. Etwa 50 Minuten später konnte die Freiwillige Feuerwehr Burg Feuer aus vermelden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Schuppen ist im rückwärtigen Bereich an das Hauptgebäude angebaut. Er dient als Lager für Räder, Werkzeuge und Ersatzteile. Der Sachschaden an dem brandbetroffenen Schuppen und dem dort gelagerten Inventar wird auf etwa 30 - 40 Tausend Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Oldenburg in Holstein hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Wer in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Süderstraße / Strandstraße / Badstaven, in Burg auf Fehmarn, gemacht hat, wird gebeten, seine Hinweise der Kripo in Oldenburg i. H. per Email unter oldenburg.kpst@polizei.landsh.de oder unter der Telefonnummer 04361 / 1055-50 mitzuteilen.

