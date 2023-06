Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord, Schwartauer Allee 74/ Flüchtiger nach Unfall ermittelt - es fehlt das beschädigte Fahrzeug

Lübeck (ots)

Bereits am Freitag, 19. Mai 2023, kam es um die Mittagszeit zu einer Unfallflucht. Dank eines Zeugenhinweises konnte der Verursacher ermittelt werden. Allerdings trafen die eingesetzten Beamten nicht mehr das beschädigte Fahrzeug an. Ermittler des 2. Polizeirevier Lübeck suchen nun den Halter und bitten um Meldung.

Am Freitag (19.05.) meldete über Notruf bei der Leitstelle der Polizei ein Zeuge, dass er soeben gesehen hatte, wie ein weißer Transporter auf der Schwartauer Allee stadtauswärts fuhr. Auf Höhe des ehemaligen Recyclinghofes parkte ebenfalls ein Transporter. Dieser, vermutlich ein blauer VW Multivan, wurde offenbar im Bereich des Außenspiegels von dem sehr dicht vorbeifahrenden Transporter gestreift. Nach Zeugenaussage sei der Spiegel sogar abgebrochen. Durch den Hinweisgeber konnte der verursachenden Wagen und dessen flüchtiger Fahrer ermittelt werden. An dem weißen VW Transporter sicherten die Beamten entsprechende Spuren.

Allerdings parkte der beschädigte blaue Transporter nicht mehr an der genannten Unfallstelle. In dem Fahrzeug soll zur Unfallzeit gegen 12:45 Uhr der Fahrer gesessen haben. Dieser wird von den Ermittlern des 2. Polizeirevier Lübecker weiterhin gesucht und sie bitten um Meldung unter der Rufnummer 0451-1310 oder per Mail an Luebeck.PRev02@polizei.landsh.de .

