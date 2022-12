Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Raub misslingt

Seinen Angreifern entkam ein 20-Jähriger am Mittwoch früh in Ulm.

Ulm (ots)

Kurz nach 6.45 Uhr ging der 20-Jährige in der Sedelhofgasse. Dort bemerkte er zwei Männer die ihm folgten. Einer der Männer hielt den 20-Jährigen an dessen Jacke fest. Der Unbekannte forderte Geld. Der zweite Täter drohte, mit einer Art Müllsammelzange auf den 20-Jährigen einzuschlagen. Unbeeindruckt kam der 20-Jährige der Forderung nicht nach. Schließlich versuchten die Täter noch an die Kopfhörer des Mannes zu gelangen. Das gelang ebenfalls nicht, der 20-Jährige konnte sich losreißen und flüchten. Er informierte die Polizei. Die fahndete nach den Tätern. Sie blieben jedoch unentdeckt. Die Polizei Ulm (Hinweistelefon 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weiter nach den Unbekannten. Die sollen etwa 25 bis 30 Jahre alt und dunkelhäutig gewesen sein. Beide hatten kurze Bärte. Sie waren dunkel gekleidet und sprachen schlecht deutsch.

+++++++ 2540686 (WJ)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

