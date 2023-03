POL-BOR: Südlohn-Oeding - Verstoß gegen das Waffengesetz

Heiden (ots) - Tatort: Heiden, Bauernschaft Buschhausen; Tatzeit: zwischen 10.03.2023, 23.00 Uhr und 11.03.2023, 06.00 Uhr; In der Nacht zum Samstag drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Hofgebäude in der Bauernschaft Buschhausen ein. Sie hatten das Vorhängeschloss eines Schuppens zerstört und aus dem Inneren mehrere elektro- und benzinbetriebene Werkzeuge entwendet. Hinweise bitte an die Kripo in Borken ...

