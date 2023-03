POL-BOR: Heiden - Werkzeug entwendet

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Barloer Weg Tatzeit: zwischen dem 10.03.2023, 23.45 Uhr und dem 11.03.2023, 03:30 Uhr In der Nacht zum Samstag drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus am Barloer Weg ein. Die Täter zerstörten eine Glasscheibe der Haustüre, stiegen ein und durchsuchten das Innere. Sie erbeuteten Parfüm, Armbanduhren, Schuhe, Kopfhörer und eine Geldbörse. Hinweise bitte an die Kripo ...

