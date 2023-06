Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gemeinsamer Kontrolleinsatz der Sicherheitspartner in Hamm

Bild-Infos

Download

Hamm (ots)

Gemeinsam mit ihren Sicherheitspartnern hat die Polizei Hamm ab dem späten Samstagabend, 10. Juni, erneut umfangreiche Objekt-, Personen- und Verkehrskontrollen durchgeführt.

Zwischen 22 und 4 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte von Polizei, Ordnungsamt und Finanzamt insgesamt drei gastronomische Betriebe an der Südstraße, einen Kiosk an der Sternstraße und zwei Lokale an der Waterloostraße und am Bockumer Weg.

Die Bilanz:

Insgesamt 120 Personen wurden überprüft und sieben Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet sowie eine Anzeige wegen verbotener Prostitution aufgenommen.

Mitarbeiter des Ordnungsamtes fertigten 22 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen Brandschutz- und Hygienevorschriften, das Baurecht sowie das Nichtraucher- und Jugendschutzgesetz.

Sechs illegale Glücksspielautomaten mit dem darin befindlichen Bargeld stellten Einsatzkräfte in den Lokalen an der Waterloostraße und am Bockumer Weg sicher und leiteten Strafverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels ein.

Beamte des Finanzamtes kontrollierten in den überprüften Objekten die ordnungsgemäße Kassenführung und führen im Nachgang weitere Ermittlungen durch.

Auch die Autofahrer standen im Fokus: Ein Schwerpunkt wurde insbesondere auf die Poserszene und illegales Tuning gelegt. Bei 50 Fahrzeugkontrollen am Santa-Monica-Platz und im innerstädtischen Bereich sowie auf Ausfallstraßen erhoben Polizeibeamte insgesamt 13 Verwarngelder und schrieben vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie eine Strafanzeige. Zwei Verkehrsteilnehmer mussten eine Blutprobe abgeben, da sie unter Drogen- bzw. Alkoholeinfluss standen.

Um für die Sicherheit in Hamm zu sorgen, führt die Polizei mit ihren Netzwerkpartnern auch zukünftig gemeinsame Kontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten durch.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell