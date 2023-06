Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Hamm-Süden (ots)

Ein 23-Jähriger wurde am Samstag, 10. Juni, gegen 00.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall im Bereich Werler Straße / Alte Werler Straße verletzt. Der Pedelec-Fahrer wurde in Höhe des dortigen Verbrauchermarktes, südlich der Bahnlinie, auf dem Boden liegend aufgefunden. Neben ihm lag sein Pedelec. Der 23-Jährige verletzte sich schwer. Er wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. Am Pedelec entstand Sachschaden von geschätzt 100 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu melden. (rs)

