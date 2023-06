Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Lerche (ots)

Schwer verletzt wurde eine 24-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 09. Juni 2023, auf der Kamener Straße. Gegen 13.35 Uhr ging sie mit einem Bekannten, welcher ein Pferd an der Hand führte, auf der Kamener Straße in nordöstliche Richtung. Hierbei benutzte sie den Seitenstreifen. In Höhe der Einmündung zur Straße "Zum Stadthaus" wurde sie von einem Kia einer 41-Jährigen gestreift, welche von hinten kommend in die gleiche Richtung fuhr. Die 24-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der 23-jährige Begleiter und das Pferd blieben unverletzt. An dem Kia entstand ein Sachschaden von geschätzt 500 Euro. (rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell