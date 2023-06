Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Barnten - Einbruch in ein Firmengrundstück

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Barnten, Landesstraße (mak). Am 08.06.2023, im Zeitraum von 01:50 Uhr bis ca. 01:55 Uhr, kommt es in der Landesstraße zu einem Einbruch in ein Firmengrundstück. Bislang unbekannte Täter zerstören beim unbefugten Betreten des Geländes, nach Überwinden eines Zufahrtstores, eine Kamera und spähen in der Folge das gesamte Gelände aus. Im Anschluss entfernen sich die Täter unerkannt. Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen (u.a. verdächtige Kfz) geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

