POL-HI: Erster Verdacht einer möglichen Vergiftung entpuppt sich als Krankheitsfall

Hildesheim (ots) - Ahrbergen, Am Sportplatz (mak). Am 07.06.2023, im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr, kam es am Sportplatz in Ahrbergen zu einem Diebstahl eines, am dortigen Clubhaus, abgestellten und nicht gesicherten schwarzen E-Scooters. Nähere Angaben, z.B. zum Typ, vom E-Scooter sind nicht bekannt. Der Wert des E-Scooters wird auf ca. 250 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen ...

