PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Wohnung von Einbrechern heimgesucht +++ Einbruch in KiTa scheitert +++ Landwirtschaftliche Arbeitsgeräte entwendet +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Oberursel, Stierstadt, Taunusstraße, 08.12.2022, 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)In der Taunusstraße in Stierstadt wurde am Donnerstagnachmittag ein Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr in das Haus ein, schnappten sich einen Rucksack sowie aufgefundene Schmuckstücke und flüchteten hiermit unerkannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Wohnung von Einbrechern heimgesucht,

Bad Homburg, Dornholzhausen, Victor-Achard-Straße, 08.12.2022, 15.00 Uhr bis 19.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter sind am Donnerstagnachmittag in der Victor-Achard-Straße in Dornholzhausen in eine Wohnung eingebrochen. Die Einbrecher schlugen zwischen 15.00 Uhr und 19.30 Uhr die Glasscheibe der Balkontür ein, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Anschließend durchsuchten die Täter die Zimmer und ergriffen mit bislang noch unbekanntem Diebesgut die Flucht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Einbruch in KiTa scheitert,

Usingen, Schlappmühler Pfad, Donnerstag, 01.12.2022, 14:30 Uhr bis Donnerstag, 08.12.2022, 12:30 Uhr

(thi) Einbrecher hatten es in der vergangenen Woche auf eine Kindertagestätte im "Schlappmühler Pfad" in Usingen abgesehen. Die Unbekannten versuchten zunächst gewaltsam in die Kindertagesstätte einzudringen. Als dies misslang, ließen sie noch nicht ab, und versuchten, in die zur Kindertagesstätte gehörige Turnhalle einzudringen. Als auch dies nicht klappte, flüchteten die Täter unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung und hinterließen hohen Sachschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Landwirtschaftliche Arbeitsgeräte entwendet, Neu-Anspach, Hausen-Arnsbach, Siemensstraße, Mittwoch, 07.12.2022, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 08.12.2022, 07:15 Uhr,

(thi) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in eine landwirtschaftliche Lagerhalle in Hausen-Arnsbach eingebrochen. Die Täter verschafften sich im Zeitraum von Mittwoch, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 07:15 Uhr gewaltsam Zugang zu der Lagerhalle und entwendeten landwirtschaftliche und elektrische Arbeitsgeräte. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Dienstag: Bundesstraße 456, Gemarkung Wehrheim

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell