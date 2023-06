Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drogen und Bargeld sichergestellt - Festnahme und U-Haft

Hamm-Mitte (ots)

Die Polizei Hamm hat am Dienstagmorgen, 6. Juni, eine Wohnung an der Viktoriastraße durchsucht und dabei Drogen in nicht geringer Menge sowie Bargeld sichergestellt. Ein 44-Jähriger wurde festgenommen.

Mit einem vom Amtsgericht Hamm genehmigtem Durchsuchungsbeschluss rückten Beamte der Hammer Kriminalpolizei an. Unterstützt wurden sie von Diensthund Scooter. Die Ermittler fanden in den Wohnräumen des 44-Jährigen Heroin und Codein in nicht geringer Menge. Außerdem stellten sie eine fünfstellige Summe Bargeld sicher.

Der Wohnungsinhaber wurde daraufhin festgenommen.

Die Drogen wurden beschlagnahmt und der 44-Jährige in das Polizeigewahrsam gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete ein Amtsrichter Untersuchungshaft gegen den Mann an, der bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen unerlaubten Drogenhandels in Erscheinung getreten war. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell