POL-HAM: Besitzerin verhindert Diebstahl ihres Rades

Hamm-Mitte (ots) - In der Johann-Sebastian-Bach-Straße kam es am Donnerstag, 8. Juni, um 8.50 Uhr, zu einer Explosion in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Ein 51-Jähriger habe in seiner Küche mit einer Gasflasche gekocht, kurzfristig den Küchenbereich verlassen, als es zu einer Explosion gekommen sei. Der Wohnungsnehmer erlitt leichte Verbrennungen und wurde mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus ...

