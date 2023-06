Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand eines Einfamilienhauses

Hamm-Mitte (ots)

In einem Einfamilienhaus am Hellweg kam es am Freitag, 9. Juni, zu einem Brand. Gegen 12.30 Uhr stellten Bewohner des Hauses eine starke Rauchentwicklung fest. Sie informierten die Feuerwehr. Für die Löscharbeiten der Feuerwehr musste der Hellweg im Bereich des Wohnhauses gesperrt werden. Durch den Brand wurde das Haus erheblich beschädigt. Ein Bewohner erlitt leichte Verbrennungen am Arm. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.(mw)

