Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW

Karow (ots)

Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW auf der Landesstraße 37 bei Karow sind am Mittwochvormittag zwei Fahrzeugführer leicht verletzt worden. Auslöser war vermutlich ein Bremsmanöver des vorausfahrenden Fahrzeuges wegen plötzlichen Wildwechsels, worauf es zu diesem Auffahrunfall mit zwei nachfolgenden PKW kam. Dabei erlitten eine 33-jährige Autofahrerin sowie ein 39-jähriger Autofahrer jeweils leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein vorläufig geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Landesstraße an der Unfallstelle für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern noch an.

