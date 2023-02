Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW prallte gegen Schutzplanke - Polizei ermittelt gegen mutmaßlichen Unfallfahrer

Malk Göhren (ots)

Die Polizei hat Strafanzeige gegen einen 39-jährigen Mann gestellt, der am Dienstagmittag im Bereich einer Straßenkreuzung in Neu Göhren mit seinem PKW gegen eine Schutzplanke gefahren sein soll. Der Fahrer verließ daraufhin zu Fuß den Unfallort. Eintreffende Polizeibeamte haben den mutmaßlichen Unfallverursacher, der augenscheinlich alkoholisiert war, wenig später im Nahbereich antreffen können. Da sich der 39-Jährige den polizeilichen Maßnahmen in aggressiver Art und Weise widersetzte, wurden ihm Handfesseln angelegt. Er wurde daraufhin zur Blutprobenentnahme gebracht. An seinem PKW als auch an der Schutzplanke entstand jeweils Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Gegen den Mann ist Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell