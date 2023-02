Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizist bei Einsatz wegen ruhestörenden Lärms leicht verletzt

Gorlosen (ots)

Bei einem Polizeieinsatz wegen ruhestörenden Lärms ist am Sonntagmorgen in Gorlosen ein Polizeibeamter leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zu Folge hatten sich Anwohner zuvor über laute Musik beschwert und teilten zudem mit, dass der Störer mit einem Baseballschläger sein Motorroller erheblich beschädigt hätte. Vor Ort konnten die Beamten den 33-jährigen Mann, der sich zunächst ruhig verhielt, antreffen. Seinen Angaben nach befand sich dieser auf Grund eines Drogenentzuges in einem psychischen Ausnahmezustand. Als der 33-Jährige dann zum hinzugerufenen Rettungswagen gebracht werden sollte, wehrte sich dieser gegen die Maßnahme und biss einem Beamten in den linken Arm. Der Polizist wurde hierbei leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortführen. Dem 33-Jährigen wurden anschließend Handfessel angelegt, bevor er dann in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Gegen ihn wird jetzt wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

