Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Unbekannte Täter stahlen 400 Liter Diesel und ein Ersatzrad

Wittenburg/ Stolpe (ots)

In der Nacht zu Samstag stahlen unbekannte Täter ca. 400 Liter Dieselkraftstoff aus einem abgeparkten LKW auf dem Parkplatz Wittenburger Land Süd. Zudem wurde das Ersatzrad des LKW entwendet. Ersten Erkenntnissen zu Folge haben die Täter ein Vorhängeschloss gewaltsam entfernt um an das Reserverad zu gelangen. Der Tankdeckel der Zugmaschine hingegen wurde auf bislang unbekannte Weise geöffnet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1300 Euro geschätzt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall auf. Hinweise zu dem Vorfall, der sich zwischen 22.30 Uhr und 05.30 Uhr an der BAB 24 ereignet hat, nimmt die Polizei in Stolpe (Tel. 038725/500) entgegen.

