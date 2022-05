POL-MK: Damenfahrrad bei Einbruch in Gartenhütte entwendet

Iserlohn (ots) - Am Mittwoch wurden erneut Fahrzeuge in Wermingsen durch Unbekannte zerkratzt. Zwischen 08:00 und 16:10 Uhr traf es an der Westfalenstraße einen parkenden Opel Corsa. Zwischen 13:30 und 17:30 Uhr einen weiteren Opel Corsa in der Hilbornstraße sowie zwischen 15:15 und 15:50 Uhr an der Friedrichstraße einen VW Polo. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat innerhalb der genannten Zeiträume ...

mehr