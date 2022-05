Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Wohnungseinbruch und vollendeter Einbruch in Keller/Fahrraddieb durch Zeugin erwischt

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Mittwoch zwischen 07:00 und 17:00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Herscheider Landstraße einzubrechen. Dazu hebelten sie nach ersten Erkenntnissen mindestens einmal an der Haustür, gelangten allerdings nicht ins Innere. Möglicherweise wurden sie bei der weiteren Tatausführung gestört. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. (schl)

Die gesamte Tür eines Kellerabteils riss ein unbekannter Tatverdächtiger zwischen Dienstagabend, 19:45 Uhr und Mittwochabend, 19:45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Danziger Weg gewaltsam aus ihrer Verankerung. Aus dem Abteil wurde ein hochwertiges Pedelec entwendet. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. (schl)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Mittwochabend, gegen kurz nach 18:00 Uhr, einen Mann in der Altenaer Straß dabei, wie er mit einem Schraubendreher an einem Fahrradschloss herumhantierte. Die Zeugin sprach ihn daraufhin an. Der Mann gab lediglich an, dass er seinen Schlüssel vergessen habe und rannte fußläufig in Richtung Innenstadt davon. Durch die zwischenzeitlich alarmierten Polizisten wurde der Tatverdächtige nach Zeugenhinweisen in einem Gebüsch an der Corneliusstraße angetroffen. Bei dem Täter handelte es sich um einen 53-Jährigen Lüdenscheider. Er äußerte sich nicht zur Tat. Nach erfolgter Feststellung der Personalien wurde er entlassen. Gegen ihn wird wegen versuchten besonders schweren Diebstahls ermittelt. (schl)

