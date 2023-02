Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholisierte Autofahrer überschlägt sich mehrfach mit PKW - Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Crivitz (ots)

Am Donnerstagabend überschlug sich ein alkoholisierter Autofahrer auf der B 321 bei Crivitz mehrfach mit seinem PKW. Der 25-jährige Fahrer und eine 23-jährige Mitfahrerin wurden hierbei leicht verletzt. Der Vorfall, bei dem ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 70.000 Euro entstanden ist, ereignete sich gegen 21:40 Uhr. Ersten Erkenntnissen zu Folge verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf Grund der höher gelegenen rechtsseitigen Bankette geriet das Fahrzeug in Schräglage und überschlug sich mehrfach bevor das Auto auf der Fahrbahn auf den Rädern zum Stehen kam. Hierbei wurden beide Insassen leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest beim 25-Jährigen ergab den Wert von 1,17 Promille, sodass eine Blutprobenentnahme beim Fahrer veranlasst wurde. Das Auto des 25-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Bergungsarbeiten ist die B 321 an der Unfallstelle kurzweilig voll gesperrt worden. Gegen den 25-Jährigen wird jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

