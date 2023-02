POL-LWL: Kontaktaufnahme mit Minderjährigen hat keine strafrechtliche Relevanz

Ludwigslust (ots) - Am Rande des Schlossparkes an der B5 in Ludwigslust haben Unbekannte in den vergangenen Tagen insgesamt 10 Bäume gefällt bzw. beschädigt. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstanden. Das Fällen der meist jungen Buchen mit einem Stammdurchmesser zwischen 10 und 20 Zentimetern bzw. das Beschädigen ...

mehr