Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mehrere Bäume am Rande des Schlossparkes gefällt und beschädigt

Ludwigslust (ots)

Am Rande des Schlossparkes an der B5 in Ludwigslust haben Unbekannte in den vergangenen Tagen insgesamt 10 Bäume gefällt bzw. beschädigt. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstanden. Das Fällen der meist jungen Buchen mit einem Stammdurchmesser zwischen 10 und 20 Zentimetern bzw. das Beschädigen weiterer Bäume erfolgte dem Spurenaufkommen zufolge laienhaft. Die gefällten Baumstämme sowie das Tatwerkzeug, das unter anderem aus einer Axt, einer Säge, einem Hammer und einer Schaufel bestand, ließen die Unbekannten am Tatort zurück. Die Werkzeuge wurden durch die Polizei als Beweismittel sichergestellt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung auf. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich zwischen Donnerstag vergangener Woche und Dienstag dieser Woche ereignete, nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.

