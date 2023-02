Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Tankauflieger mit Kohlenstoffdioxid kippt auf BAB 24 auf die Seite - Vollsperrung der BAB 24 in beide Fahrtrichtungen

Suckow/ Stolpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg ist am Donnerstagmittag der Tankauflieger eines LKW-Gespanns auf die Seite gekippt. Ersten Erkenntnissen zu Folge kam das Gespann kurz hinter der Anschlussstelle Suckow zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge lenkte der LKW-Fahrer das Gespann zurück auf die Fahrbahn und verlor hierbei die Kontrolle über das Fahrzeug. Hierbei kippte der mit Kohlenstoffdioxid beladene Tankauflieger auf die Seite. Das Zugfahrzeug kam anschließend an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Der Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt. Durch den Unfall wurde der Tankauflieger beschädigt, sodass derzeit Kohlensäure in Form von Gas austritt. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr dichten derzeit unter Nutzung entsprechender Schutzausrüstungen das Leck am Kesselanhänger ab. Die BAB 24 ist zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Glewe und Suckow in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Im Zuge der Bergung des Unfallfahrzeuges wird die Vollsperrung voraussichtlich bis in die Abendstunden hinein aufrecht erhalten werden. Der Sachschaden wird ersten Schätzungen zu Folge mit ca. 250.000 Euro beziffert.

