Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer offenbar unbelehrbar

Stolpe (ots)

Auf der BAB 24 wurde am frühen Donnerstagmorgen ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer gleich zwei Mal von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Zunächst war der 30-jährige Fahrer, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, von den Beamten des Autobahnpolizeireviers Ratzeburg kontrolliert worden. Ein Drogenvortest verlief positiv, sodass der Fahrer zur Blutprobenentnahme gebracht wurde. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und das Auto mit einer Parkkralle gesichert. Eine Kontrolle zu einem späteren Zeitpunkt ergab, dass die Kralle gewaltsam entfernt worden ist und der Fahrer seine Fahrt in Richtung Berlin offenbar fortgesetzt hatte. Die Polizei in Stolpe wurde daraufhin umgehend über den Vorfall informiert und konnte den 30-Jährigen mit seinem PKW auf der BAB 24 Höhe Stolpe gegen 04.00 Uhr erneut feststellen. Der Fahrer wurde ein zweites Mal zur Blutprobenentnahme gebracht. Gegen ihn wurde erneut eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter Drogeneinfluss aufgenommen. Zudem stellten die Polizisten den Autoschlüssel sicher.

